"معكم منى الشاذلي" ينتقل لشاشة "ON".. قريبًا

كشفت شبكة قنوات "ON" عن انتقال برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، للعرض على شاشتها خلال الفترة المقبلة.

معكم منى الشاذلي

وأعلنت مجموعة قنوات "ON"، أن الموسم الجديد لبرنامج الإعلامية منى الشاذلي، سيعود بشكل مختلف ومميز ولكن هذه المرة عبر شاشتها.

وكتبت القناة على البرومو الرسمي للبرنامج في ثوبه الجديد: "لو مشغول أو وراك حاجة فضي نفسك عشان لازم تكونوا مستعدين وجاهزين للمفاجأة.. انتظروا معكم منى الشاذلي قريبًا على ON".

وفي وقتٍ سابق، قدمت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج "معكم" على شاشة "cbc"، حلقة صيفية مميزة من مدينة العلمين الجديدة، خلال فعاليات مهرجان علمين.