نقلة حضارية.. "إكسترا نيوز" تستعرض المشروعات التنموية فى بورسعيد

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" المشروعات التنموية في محافظة بورسعيد، حيث شهدت المحافظة تدشين المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

وذكر فيديوجراف "إكسترا نيوز" أن المحافظة أيضًا شهدت مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة تصل لأكثر من مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير منطقة "زرزارة" للقضاء على المناطق غير الآمنة.

إنشاء محطة مصرف بحر البقر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف

كذلك إنشاء محطة مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف، فضلًا عن إنشاء مدينة بورسعيد الجديدة، وهى أول مدينة مليونية في سيناء، وإنشاء 6 مشروعات صرف صحي جديدة ببورسعيد.

أيضًا عملت الدولة على إنشاء بازار بورسعيد الجديد الذي يعد نقلة حضارية في مجال الأسواق، وإنشاء الممشى السياحي الجديد في بورسعيد.

كما تم إنشاء "ساحة مصر" بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، وتطوير محطة سكة حديد بورسعيد، بالإضافة إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في منطقة شرق التفريعة، وإنشاء سوق الأسماك الجديد.