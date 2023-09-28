بعد نجاح مرعي البريمو.. محمد هنيدى يستعد لتقديم "أرض النفاق 2"

يعيش الفنان محمد هنيدي، حالة من الانتعاش الفني، خاصًة بعد نجاح فيلمه الأخير "مرعي البريمو"، الذي شاركته فيه البطولة الفنانة غادة عادل، والفنان مصطفى أبوسريع، والفنانة نانسي صلاح، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وعلمت "الدستور" أن الفنان محمد هنيدي، انتهي من تحضيرات الجزء الثاني من مسلسله "أرض النفاق"، ومن المقرر أن يكون التصوير مطلع شهر نوفمبر، وسيكون أبطال العمل هم ذاتهم الذين شاركوا في بطولة الجزء الأول منه.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق

وسيكون الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق" مليئًا بالتفاصيل والحكايات الجديدة، خاصة بعد نجاح الأول منه، وتفاعل الجمهور معه، وتعاقدت الفنانة ميمي جمال، على دور جديد لها ستظهر به ضمن أحداث وشخصيات مسلسل "أرض النفاق2"، ومن المتوقع أن تحل محل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأول من مسلسل أرض النفاق عرض لأول مرة عام 2018، وهو عمل فني مستوحى من رواية الراحل يوسف السباعي، والتي تحمل نفس الاسم، وجسد الفنان محمد هنيدي نفس الدور الذي قام به الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلم سينمائي سابق، ولكن بشخصيات أكثر تنوعًا.

وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وكان من إنتاج جمال العدل، وشارك في بطولته كل من هنا شيحة، والراحلة دلال عبدالعزيز، حيث قدَّمت دلال دور والدة هنا شيحة، وهى زوجة هنيدي ضمن الأحداث.

وكان أبطال مسلسل أرض النفاق في الجزء الأول هم كل من، "الفنان محمد هنيدي، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، الفنانة هنا شيحة، الفنان محمد ثروت، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان محمود حافظ، الفنان محمد محمود، الفنان سامي مغاوري، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، ومن إخراج سامح عبدالعزيز وماندو العدل.