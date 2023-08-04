محمد محمود: نحضر للجزء الثانى من مسلسل "أرض النفاق"

أكد الفنان محمد محمود أنه يحضر حاليًا للموسم الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، وهو الذي يتناول قصة الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم للفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس.

وأشار "محمود" إلى أن العمل جار التحضير له، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قريبًا بصحبة بطل العمل محمد هنيدي، وسيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، على أن يتكون من 15 حلقة، وجار العمل على التحضيرات الأخيرة له.

شارك محمود مؤخرًا في فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي، الذي يتصدر إيرادات السينما بعد مرور يومين فقط بمبلغ يقترب من المليون الثالث.

يُذكر أن في عام 2018، قام محمد هنيدي ببطولة مسلسل "أرض النفاق" المستوحى من رواية الراحل يوسف السباعي والتي تحمل نفس الاسم، وقام بتجسيد نفس الدور الذي قام به الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلم سينمائي، ولكن بشخصيات أكثر تنوعًا، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وكان من إنتاج جمال العدل، وشارك في بطولته كل من هنا شيحة، والراحلة دلال عبدالعزيز، حيث قدَّمت دلال دور والدة هنا شيحة، وهى زوجة هنيدي ضمن الأحداث، وكذلك سلوى محمد علي، ومحمد محمود، وسامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.