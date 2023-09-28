"القاهرة الإخبارية" تعرض إنفوجرافًا عن أول غواصة تايوانية محلية الصنع

كشفت تايوان النقاب عن أول غواصة محلية الصنع على الإطلاق، باعتبارها علامة فارقة، حيث تعمل تايبيه على تعزيز ردعها العسكري في مواجهة تهديد متزايد من الصين.

واحتفلت تايوان بالغواصة في حوض بناء السفن في مدينة كاوهسيونج، بجنوب البلاد، حيث تمت تسمية الغواصة الكهربائية التي تعمل بالديزل رسميًا "Narwhal" باللغة الإنجليزية و"Hai Kun" باللغة الماندرين، وترجمتها "وحش البحر".

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" إنفوجرافًا عن قدرات أول غواصة تايوانية محلية الصنع.