استشارى صحة عامة: أى أموال تُنفق على قطاع الصحة مكسب كبير للمواطن

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن أي أموال واستثمارات تُنفق في قطاع الصحة مكسب كبير للمواطن المصري.

وأضاف استشاري الصحة العامة في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هذه الاستثمارات والأموال التي تُنفق في قطاع الصحة تكون في مكانها المناسب، تسهم في تحسين صحة المواطن في جميع مراحل عمره من الأطفال والسيدات وكبار السن وجميع الفئات".

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع الصحة تعزز الثروة السكانية بشكل كبير؛ لتكون منتجة وتستفيد منها الدولة في جميع مناحي الحياة، متابعًا: "لذلك عندما تُنفق في قطاع الصحة ستجد المردود والنتيجة بشكل سريع".

شريف حتة: مصر تشهد حاليًا طفرة في القطاع الصحي بفضل المبادرات الرئاسية

وأكد أن الدولة المصرية تشهد حاليًا طفرة في القطاع الصحي بفضل المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها والوحدات الصحية التي تُنشأ والعلاج على نفقة الدولة، كذلك القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى القضاء على فيروس سي.

وتابع: "كل دولة تطمح للوصول إلى هذا الإنجاز في قطاع الصحة"، مؤكدًا أن تطوير قطاع الصحة جعل مصر تتعامل مع أزمة كورونا بشكل جيد؛ لأن القطاع أصبح أقوى منه سابقًا.