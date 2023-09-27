الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة".. تقديم 336 ألفا و374 خدمة

انفوجراف
انفوجراف

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 336 ألفا و374 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 26 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و94 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفا و477 خدمة.

خدمات مبادرة الرئيس

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ8 آلاف و604 مواليد، فيما قدمت 25 ألفًا و195 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2747 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و904 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2061 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ4 آلاف و952 مواطنا.

فحص الأورام السرطانية

وقال إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و965 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و325 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 78 ألفا و957 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 67 ألفا، و65 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 78 ألفا و925 طفلا.

الصحة النفسية

واستطرد أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و103 خدمات في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

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موقع وزارة الصحة لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز موعد الكشف الطبي

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 41 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة حملة 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية التخصصات الطبية تنظيم الأسرة

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