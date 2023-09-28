القاهرة الكبرى تستعيد رونقها الأثرى.. وتستعد لانطلاقة جديدة

تبذل وزارة السياحة والآثار جهودا مكثفة برئاسة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.

وتهدف الوزارة من خلال خطة عمل مكثفة تقوم بها ممثلة في كافة قطاعاتها إلى جعل القاهرة مقصدا سياحيا متميزا لما يضمه من آثار من عصور مختلفة تتيح للسائحين والزوار التعرف عليها بشكل يليق بتاريخ مصر العريق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد عيسى وزير، السياحة والآثار، بضرورة بحث آليات جعل مدينة القاهرة مقصدا سياحيًا قائمًا بذاته، خاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.

وشهدت القاهرة، مؤخرا، افتتاح عدة مواقع أثرية منه مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي وبرج مآخذ سور مجري العيون ومعبد بن عزرا اليهودي وحصن بابليون.

كما تقوم وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالعديد من أعمال التطوير في عدة مواقع أثرية أخرى، منها قلعة صلاح الدين الأيوبي التي يتم ترميم المباني الأثرية الموجودة بها وتطوير منطقة خدمات الزائرين التي تحتوي على عدد من البازارات والمطاعم وأماكن انتظار السيارات.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين التجربة السياحية ويُثري من زيارة القلعة، وهو ما يأتي في ضوء أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والمتمثل في رفع وتحسين التجربة السياحية في مصر ولا سيما في المتاحف والمواقع الأثرية بها.

ويمكن للسائحين وزوار القاهرة زيارة منطقة القلعة وما تضمه من مبان أثرية مهمة مثل جامع محمد علي وجامع سليمان باشا الخادم وجامع الناصر محمد بن قلاوون ومحكي القلعة والمتحف الحربي ومتحف الشرطة وبانوراما القلعة، وغيرها من الأماكن الأثرية بها.

ومن الأماكن الأثرية التي يمكن زيارتها كذلك، مآخذ سور مجرى العيون ليستمتع الزائر السائح بالتجربة السياحية بهذه المنطقة كاملة.

كما يمكن للسائح زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، والقاهرة التاريخية والخديوية وما بها من مبان تراثية، والمتاحف الأثرية المهمة الموجودة بها، ومنطقة مصر القديمة وما تضمه من معالم أثرية مهمة.

وتم كذلك افتتاح المعرض الدائم المقام في المتحف المصري بالتحرير تحت عنوان "المناظر الملونة من معبد وادي السبوع "بالقاعة رقم 13 بالدور الأرضي، وجار الانتهاء من التشطيبات النهائية بالحوائط والسلسبيل بالمتحف الخاص بمتحف قصر محمد على بالمنيل، وجار إعداد القطع الأثرية المختارة للعرض في إطار متابعة أعمال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف الخاص.

إتاحة الفرصة للسائحين والزائرين لاكتشاف سحر وتاريخ القاهرة

ويهدف منتج القاهرة الكبرى الثقافي لإتاحة الفرصة للسائحين والزائرين لاكتشاف سحر وتاريخ القاهرة العريق وآثارها الفرعونية والقبطية واليهودية والإسلامية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد الليالي السياحية بمدينة القاهرة، خاصة ضمن رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها، كما يوجد مخطط مواز لزيادة عدد الغرف الفندقية بالقاهرة لاستيعاب الزيادة التي ستشهدها أعداد السائحين.

وسعيا لمواكبة جهود التطوير والرقمنة، عممت وزارة السياحة والآثار تجربة الدفع الإلكتروني للتذاكر في عدة مواقع أثرية بالقاهرة باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها مع وقف السداد النقدي، ومن تلك المواقع الأثرية قصر البارون بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية ببولاق وقصر محمد على بالمنيل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع التي تشمل تحويل حوالي 120 موقعا أثريا ومتحفا على مستوي الجمهورية إلى الدفع غير النقدي.