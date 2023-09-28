الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يومان لاستغلال التخفيضات.. انتهاء معرض "أهلًا مدارس" غدًا

اهلا مدارس
اهلا مدارس

تنتهي فعاليات معارض أهلًا مدارس، غدًا الجمعة، الموافق 29 من سبتمبر الجاري، والتي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية، لتوفير جميع مستلزمات العام الدراسي، بالإضافة إلى السلع الغذائية، بتخفيضات تتراوح بين 20% وتصل إلى 50%.

توافد على أجنحة معرض أهلا مدارس 2023 قبل انتهائه الجمعة

كانت وزارة التموين، قد أطلقت "أهلًا مدارس" لتلبية احتياجات الأسرة المصرية من جميع السلع بتخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبسؤال "الدستور " الوزارة عن افتتاح المعرض اليوم بالرغم من الإجازة الرسمية بمناسبة المولد  النبوي الشريف أكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد كمال أن المعرض مفتوح ويستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحًا 

حيث قامت وزارة  التموين بإقامة من ثلاثة إلى خمسة معارض أهلا مدارس داخل كل محافظة، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي بأرض المعارض مدينة نصر، وإطلاق السيارات المتنقلة بالميادين العامة والمناطق النائية لتلبية احتياجات المواطنين من جميع مستلزمات العام الدراسي.

وقد بدأ معرض أهلًا مدارس الرئيسي،  في استقبال جمهور المستهلكين اعتبارًا من الجمعة الموافق 15 من سبتمبر، ويستمر حتى غد الموافق 29 من الشهر الجاري، وذلك لتوفير جميع مستلزمات العام الدراسي للأسر المصرية بتخفيضات تصل إلى 50% مع إتاحة تقسيط المشتريات بالاتفاق مع البنوك.

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بعد افتتاحه.. تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية في معرض "أهلا مدارس" بالجيزة

تفاصيل معرض أهلًا مدارس الرئيسي بالقاهرة

يقام معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي على مساحة  6000 متر متضمنًا 178 جناحًا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في مراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين.

وتمنح مبادرة "أهلًا مدارس"  خصومات تصل إلى 50% على بعض السلع، من خلال المعرض الرئيسي، بالإضافة إلى 108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية داخل المحافظات.

وكذلك 32 شادرًا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.

وكذلك طرح السلع الأساسية المخفضة وتشمل سكرًا وأرزًا وزيتًا ومكرونة، إلى جانب منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل المعارض الرئيسية، وذلك للتيسير على المواطنين.

معارض أهلا مدارس وزارة التموين والتجارة الداخلية الغرف التجارية السلع الغذائية وزارة التموين

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