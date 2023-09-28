الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

في ذكرى وفاته.. لماذا فُصل أحمد رمزي من المدرسة في طفولته؟

أحمد رمزي
أحمد رمزي

تمر اليوم ذكرى رحيل الولد الشقى الذى تحول إلى موضة يقلدها الشباب الفنان أحمد رمزي.

ويعد أحمد رمزي واحدًا من أشهر الممثلين في السينما المصرية، اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل ولقب بـ"رمز الشباب والرومانسية".

مسيرة أحمد رمزي التعليمية

قدم رمزى خلال مشواره الفنى 111 عملًا سينمائيًا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، فهو مواليد الإسكندرية في 23 مارس 1930، وكان والده طبيبًا مصريًا ووالدته اسكتلندية، درس في مدرسة الأورمان ثم كلية فيكتوريا وبعدها التحق بكلية الطب ليصبح مثل والده وأخيه الأكبر، ولكنه رسب ثلاث سنوات متتالية فانتقل إلى كلية التجارة حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس.

◘ أعمال أحمد رمزي
قدم رمزي العديد من الأفلام الناجحة التي تركت بصمة في وجدان الجمهور المصري والعربي، وشكل رمزي مع العديد من الفنانات ثنائيات مميزة، منها فاتن حمامة، وهند رستم، ونادية لطفي.

من أهم الأفلام التى قام رمزى ببطولتها فيلم "ابن حميدو" و"ثرثرة فوق النيل" و"بنات اليوم" وغيرها من الأفلام التى ساهمت فى تشكيل السينما المصرية، مثل "أيامنا الحلوة" و"أيام وليالى" فى العام ذاته، و"صراع فى المينا" و"صوت من الماضى" و"القلب له أحكام" و"شياطين الجو" و"الوسادة الخالية" وغيرها.

في ذكراه.. تفاصيل خناقة أحمد رمزي مع مخرج فيلم "الدموع الضاحكة"

صديق العمر
كان رمزي فنانًا موهوبًا يتمتع بقدر كبير على التمثيل والتعبير عن المشاعر، وعلى مدار رحلته الفنية كانا لا يفترق عن  الفنان عمر الشريف لا يفترقان ليلا أو نهارًا، فكان رمزي هو الدافع الأساسي لدخول الشريف العمل السينمائي.
الولد الشقي
اشتهر رمزي في أفلام الأبيض والأسود وأدوار الفتى "الحراك الذي تقع في حبه البنات، وهو لا يعبأ بهن، بل يستمرى عذاباتهن وشغفهن بطلته البهية".

كافيه جروبي
من الأماكن التى كان يتردد عليها كافيه" جروبي" الشهير في طلعت حرب، بصفة شبه يومية مع أصدقائه.

طفولة بريئة

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أحمد رمزى يروى للكواكب حكاية قلمه "الباركر" وكيف عثر وزير المواصلات عليه

وفي حوار له مع إحدى الصحف، كشف رمزي تفاصيل طفولته قائلاً:"لم أكن مشاغبًا فى طفولتي كما يعتقد البعض حتى أن المرة الوحيدة التى تم فيها فصلي من المدرسة كانت ظلمًا، فقد رأيت إحدى المظاهرات التى شاركت فيها فتيات من كلية البنات، وقمت أنا وأصدقائي برمى أحجار على المتظاهرات كنوع من اللعب، وتعرض أحد أصدقائي للضرب، وبعدها تم فصلي على الفور من المدرسة، فهذه هى المرة الوحيدة التي تعرضت فيها للفصل.

ورحل أحمد رمزي عن عالمنا 2012 عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد أن أثرى المكتبة الفنية بالكثير من الأعمال التي تركت بصمة لدى المشاهد العربي.

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السينما المصرية أحمد رمزي مدرسة الاورمان نادية لطفي فاتن حمامة هند رستم فيلم ابن حميدو

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