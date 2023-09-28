الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: الشباب لم يجد تمكينًا حقيقيًا إلّا في عهد الرئيس السيسي

السيسي
السيسي

قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية نسرين الشرقاوي، إن الشباب لم يحظى بتمكين حقيقي إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "الشرقاوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الشباب المصري في السابق كان غير مؤهل، ويفتقد خبرة المنافسة على المناصب القيادية أو التنفيذية والتشريعية.

وتابعت:"لم نكن نجد الشباب في مواقع تنفيذية أو حتى المنافسة في المناصب التشريعية في البرلمان" مشيرة إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في عام 2014 كان الشباب على رأس أجندة الدولة".

باحثة: الرئيس السيسي عمل على دمج وتمكين الشباب في مؤسسات الدولة

وواصلت "الرئيس السيسي أعلن دعمه للشباب في خارطة الطريق قبل قبل توليه الحكم، وأكد ضرورة تمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكًا في القرار".

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم عمل على دمج وتمكين الشباب في مؤسسات الدولة، حيث تم إعلان البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016 وكان الغرض منه تأهيل وتمكين الشباب.

وتابعت "تم تدريب الشباب في هذا البرنامج على نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تواجه الدولة، كما تم إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب في 2017 لتأهيل الكفاءات من جميع الفئات".

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