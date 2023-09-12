عبدالمنعم السيد يكشف جهود الدولة فى تأهيل وتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تمكين الشباب بالدولة بدأت به منذ 2014 والدستور نص على المجالس المحلية يكون 25% بحد أقصى منها بعمر 35 عامًا، مؤكدًا أن تميكن الشباب ليس سياسيًا فقط ولكن نرى تمكينا اقتصادي واجتماعي رأينا اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة حرصت على مساندة الشباب من خلال فكرة الشركات الناشئة والمبادرات التي تمت من تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% فائدة متناقضة، وتم تقديم الدعم المالي والفني من خلال تقديم المساعدة في دراسات الجدوى والتدريب.

السوق المصرية يدخلة سنويًا مليون شاب من خريجي الجامعات

وتابع، أن التدريب وتأهيل الشباب في دخول المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية يدخله سنويا مليون شاب من خريجي الجامعات وفكرة التوظيف والتغير الاقتصادي على المستوى العالم يجعل فكرة وجود نمط واحد للاقتصاد المصري صعب.