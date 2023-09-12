الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد هيكل: الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب منذ 2015

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد هيكل، باحث بالمركز المصري  للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بـالشباب منذ 2015، مشيرًا إلى أن منتدى الشباب تم اختياره كنموذج ناجح في الأمم المتحدة للتواصل بين الدولة والشباب.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تعيين 23 نائبًا للمحافظين، كما تمت زيادة عدد النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى 32 عضوًا بالبرلمان، و16عضوًا بمجلس الشيوخ.

الدولة عملت على تأهيل الشباب بشكل قوي من خلال برامج تنموية

وأكد أن الدولة عملت على تأهيل الشباب بشكل قوي من خلال برامج تنموية وإدراجهم في العمل السياسي وكل هذا ليكون لهم دور فعال وخبرة، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة أغلب العاملين فيها من الشباب، كما أن العديد من البرامج التأهيلية والتوسع في برامج المحاكاة مع الأمم المتحدة والجامعة العربية وكلها حفزتهم على العمل السياسي ورأينا ترجمة ذلك في الانضمام للأحزاب والحوار الوطني. 

وأشار إلى أن مشاركة الشباب بالحوار الوطني، مهمة جدًا وكانت هناك اقتراحات كبيرة جدًا تبناها الشباب كشفت عن أن لديهم وعيًا سياسيًا كبيرًا. 

محمد هيكل الدولة المصرية الشباب مهربين منتدى الشباب تأهيل الشباب

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