الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شرايين التنمية.. "صباح الخير يا مصر" يستعرض أبرز مشروعات الطرق والبنية التحتية

جريدة الدستور

خصص برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى، فقرة للحديث عن مشروعات البنية التحتية، وخلال الفقرة عرض تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "مشروعات الطرق والبنية التحتية.. شرايين التنمية المستدامة في مصر".

وذكر التقرير أن مشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، إذ ساهمت على نحو كبير في معالجة التكدسات المرورية في القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسية.

ويعد المشروع القومي للطرق من المشروعات الضخمة التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا وترعاها الدولة لخدمة المواطنين، بعد أن تم إقرارها لتنمية البنية التحتية ببناء وتطوير آلاف الكيلومترات في مناطق متفرقة تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر.

المشروع القومي للطرق يسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة

ويسهم المشروع القومي للطرق في إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل للسكن والإقامة، وقادرة على استيعاب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان، والمساعدة على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة.

كما يسهم المشروع في توفير من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، بالإضافة إلى خدمة مناطق التنمية الزراعية في المحافظات كافة، وتعد شبكات الطرق والكباري الأداة الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لأنها شريان الحياة حيث تجذب الاستثمار وتفتح فرص عمل جديدة.

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