الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صباح الخير يا مصر" يستعرض نتائج مبادرات "حياة كريمة" والتحالف الوطنى للعمل الأهلى

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" النتائج الإيجابية لمبادرات "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وذكر تقرير البرنامج المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين الأكثر احتياجًا والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة من خلال العمل الخيري.

وأشار التقرير إلى أن هدف هذه المبادرات هو تخفيف الأعباء الحياتية عن البسطاء والتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول لأكبر عدد ممكن.

وتُعد فعاليات مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تتويجًا لجهود المتطوعين في مبادرات التحالف.

مبادرة "قطار الخير" توزع 20 ألف طن دواجن وإطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية

كما نجحت مبادرة "قطار الخير" في توزيع 20 ألف طن دواجن، وإطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية، بالإضافة إلى مبادرة "وصل الخير" وزعت أكثر من مليون كرتونة في رمضان، ووفرت مبادرة "أنت الحياة" أنشطة توعية بإجمالي عدد 73 ألف سيدة.

أيضًا نجحت مبادرة "التصالح حياة" في دفع جدية التصالح لأكثر من 4 آلاف أسرة، بالإضافة إلى مبادرة "يدوم الفرح" التي أهلت وجهزت أكثر من ألف عروسة، ونجحت مبادرة "فرصة كريمة" في الإفراج عن 800 غارم وغارمة وفك كرب العديد من الغارمين قبل وصول الأزمة للقضاء.

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