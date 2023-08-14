قطار الخير.. "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية للأسنان بالجيزة (صور)

أثبتت المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجاحها الكبير في جميع المحافظات سواء تطويرات بنية تحتية أو قوافل طبية وغيرها من المبادرات، وكثفت جهودها بعمل عربات مخصصة لعلاج الأسنان بالتعاون مع جامعة القاهرة وانتشارها في مختلف المحافظات حتي وصلت إلي جنوب الجيزة، مدينة الحوامدية، لسد احتياجات الأهالي في المنظومة الصحية بالكشف والعلاج مجانًا وتعتبر مشكلة الأسنان الأكثر شيوعًا داخل القري نظًرا لإنتشار مشاكلها وتكلفتها العلاجية.

قالت نورهان سيد متطوعة بمبادرة حياة كريمة:"بنحاول على قدر الإمكان أن نسعي لخدمة المواطنين خلال القوافل المتنقلة لتسهيل عليهم الكشف والعلاج وتوجهم إلي العربات وتحديد موعد الكشف دون الانتظار كثيرًا ومنع التكدسات مع تقديم العلاج المجاني من خلال الدكاترة المتخصصين".

أضافت بسنت محمود أحد أهالي مدينة الحوامدية: "أنها تعاني من مشاكل في أسنانها وجاءت إلي القافلة لتعمل حشو العصب وتنظيف لأن المبادرة توفر لهم الكشف والعلاج بالمجان دون أي تكلفة ورحمتهم من غلاء أسعار الحشو وأنها دعت جيارنها للكشف علي أسنانهم وأطفالهم والاستفادة بالوقافل التي تدعمها الدولة بدون أي مصاريف ".

أضافت مرام مستفيدة أخرى من القافلة الطبية:"سمعت عن القافلة وفرحت لتوفير المال من مصاريف الكشف والعلاج من العيادات الخارجية نظرًا لتكلفتها المرتفعة وجميعًا لا نهتم لتوفير المال لأولادنا علي الرغم من المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الأمهات في أسنانهم، لكن نتحمل من أجل الأبناء ووفرت حياة كريمة علينا الكثير من تلك القوافل ولا نتوقع أن تصل إلي علاج الأسنان وتنظيفها".

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية تخصص طب الأسنان فى محافظة الجيزة نظمتها كلية طب أسنان جامعة القاهرة للكشف والعلاج في تخصصات الأسنان المختلفة، بجانب جلسات التوعية المقدمة من أطباء الأسنان للاهتمام بسنان الأطفال والتوعية بمخاطر التسوس والطريقة الصحيحة لغسيل الاسنان.

حياة كريمة

حياة كريمة