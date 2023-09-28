كاتب صحفى: هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا منذ عشرات السنوات

تحدث محمد حمادة، كاتب صحفي، عن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، وتأكيد الرئيس فلاديمير بوتين على الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال حمادة إن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا منذ عشرات السنوات، بجانب العلاقات التجارية والاقتصادية التي تلقي بظلالها في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم بشكل خاص، متابعًا أن زيارة "نيكولاي" هامة للغاية، حيث أرسل العديد من الرسائل وأطلعه على الوضع الداخلي داخل روسيا والأزمة الروسية الأوكرانية.

تعميق العلاقات المصرية الروسية

وأشار إلى أن اللقاء تحدث عن تعميق العلاقات المصرية الروسية فى المجالات الاقتصادية والاستثمار، سواء بالنسبة لمحطة الضبعة النووية والمفاعلات النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية أو بالنسبة لمنطقة التجارة أو الصناعة الروسية في منطقة محور قناة السويس، ما يعتبر نقلة نوعية، خاصة أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز بجانب دخول تلك المنطقة ضمن "الحزام والطريق" الصيني.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السيسي موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، ودعم كل المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسيًا، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية، التي أحدثت ضررًا كبيرًا للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.