الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

العراق يعلن القبض على 3 مطلوبين فى بغداد

القتال ضد داعش فى
القتال ضد "داعش" فى العراق

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن القبض على ثلاثة مطلوبين في بغداد، وقالت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان، إنه استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد ثلاثة إرهابيين في محافظة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباراتي من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بغداد الرصافة، وبكمين محكم تم القبض عليهم.

وأضاف البيان أن أقوالهم دونت واعترفوا بانتمائهم إلى عصابات داعش، واشتراكهم بعد عمليات ضد الدولة، لافتًا إلى أنه تمت إحالتهم للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

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قيادة العمليات المشتركة العراقية 

وفي وقت سابق، أحصت قيادة العمليات المشتركة العراقية نتائج العملية الأمنية في منطقة العيث.

وقالت القيادة، في بيان: ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسئولية بزخم أكبر واستهداف نوعي أشد حتى القضاء التام على الإرهاب، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وتواجد وإشراف ميداني لقيادة القوات البرية.

وأضاف البيان، أن قطاعات قيادة عمليات صلاح الدين وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وبإسناد من صقور القوة الجوية وطيران الجيش وصنف الهندسة العسكرية الأبطال والمفارز والموارد الفنية لمديرية الاستخبارات العسكرية نفذوا عملية أمنية لتفتيش منطقة العيث عبر عدة محاور أسفرت عن العثور على 6 عبوات ناسفة، مبينًا أنه تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي، والعثور على 9 أوكار للمطلوبين، كما عثرت على 4 قنابر هاون 82 ملم، وما زالت قواتنا الأمنية تبحث عن العدو أينما وجدته في عمليتها الأمنية الجسورة.

وأشار إلى أن العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية كان لها الأثر الواضح في لجم العناصر الإرهابية وتطهير الأرض من العابثين، إذ نجحت في تطويق تحرك العناصر الإرهابية المنهزمة واستئصالها في مكانها، لافتًا إلى أن "المعركة مستمرة حتى القضاء التام على الإرهاب".

العراق بغداد إرهابيين وكالة الاستخبارات العراقية داعش

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