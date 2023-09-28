الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يعلن الاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على ضوابط حضور الطلاب للمدارس مع بداية العام الدراسي رسميًا الأحد المقبل، ووجه مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الإدارات التابعة لها والمدارس بتنفيذ تلك الضوابط في الحضور.

ووصل للإدارات التعليمية المختلفة توجيهات الحضور في العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ بشكل رسمي الأحد المقبل بمحافظة المنوفية، بحيث يحضر يوم الأحد الصف الأول من كل مرحلة فقط، وبداية من يوم الإثنين يحضر كل الطلاب في المحافظة بانتظام داخل المدارس.

محافظ المنوفية يطمئن على استعدادات العام الدراسي الجديد

واطمأن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على الاستعداد التام والجيد لانطلاق العام الدراسى الجديد 2023 /2024 واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب حرصًا على سلامتهم، وفي ضوء الكتاب الدورى الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 36 بتاريخ 20 سبتمبر الحالى 2023، ووفقًا للمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

محافظ المنوفية يعلن انتظام الدراسة يوم الأول من أكتوبر بالصفوف الأولى وجميع المراحل من يوم 2 أكتوبر

وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إلى أنه قد تقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى فقط بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بكل المراحل التعليمية اعتبارًا من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر المقبل، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات وانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية.

محافظ المنوفية يرفع درجة الاستعدادات للتأكد من الجاهزية لكل المدارس

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد، للتأكد من الجاهزية الكاملة لكل المدارس والفصول الدراسية، وتوافر كل المرافق الحيوية استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

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