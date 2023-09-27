الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 421 محضرًا تموينيًا وضبط 10 أطنان دقيق مدعم

دقيق 
دقيق 

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية عن أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، تمكنت من تحرير (421) محضرًا تموينيًا خلال حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين (192) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير (229)  محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

 

تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة لحوم مجمدة ضبط بها طن والنصف أسماك مجهولة المصدر

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين أن الحملات تضمنت تحرير محضرين جنح ببركة السبع، الأول ضد صاحب ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم والأسماك المجمدة  بحوزته ما يقرب من طن ونصف سمك هارتنج بدون مستندات مجهول المصدر، والثانى ضد صاحب محل أدخنة وسجائر لحيازته وعرضه للبيع سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر. 

تحرير محاضر ببركة السبع ومنوف وضبط 10 أطنان دقيق وسمن مجهول المصدر 

كما تم تحرير محضرين بمنوف وبركة السبع  ضد أصحاب معارض لبيع الحلويات  لحوزتهم (750) كجم حلويات جافة بدون مستندات مجهول المصدر، وفى شبين الكوم تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته (5) أطننان دقيق فاخر وما يقرب من 4,5 طن سمن نباتي بدون مستندات مجهول المصدر بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء .

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مدينة سرس الليان حملة تفتيشية موسعة للمرور على المطاعم والسوبر ماركت ومحلات الجزارة بنطاق المدينة بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري والصحة والبيئة أسفرت عن ضبط وإعدام 40 كجم لحوم وأغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي وتحرير 67 محضر إنذار بيئيًا وصحة وتموين والسير في إجراءات التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تحرير محاضر لضبط اغذيه مجهولة المصدر لحوم فاسدة حملات تفتيشية

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