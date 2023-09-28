الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدوما الروسى: اعتذار ترودو عن فضيحة البرلمان الكندى "ثرثرة تبرير مثيرة للشفقة"

مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي

وصف رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن فضيحة تكريم النازي العجوز في البرلمان، بأنها "ثرثرة تبرير مثيرة للشفقة".

 

وكان ترودو، قدم أمس الأربعاء "أخلص اعتذارات البرلمان" عن التكريم الذي تم تقديمه يوم الجمعة الماضي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

 

وقال سلوتسكي: "إن اعتذار ترودو المتأخر عن فضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي، يبدو وكأنه ثرثرة مبررة مثيرة للشفقة، ومن الواضح أن رئيس الوزراء الكندي، اتخذ مثل هذه الخطوة بسبب سخط المجتمع الدولي، ولم يندم بجدية على ما حدث".

 

وأشار أيضا إلى أنه بجانب ياروسلاف هونكا، كان يقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "المؤيد الأيديولوجي للأيديولوجية النازية"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

 

وأضاف سلوتسكي: "لقد صفقوا له.. ونتيجة لما حدث، ما زالوا يعتزمون الاستمرار في رعاية ودعم نظام النازيين الجدد في كييف.. على أية حال، لا ينبغي السماح لما حدث أن يمر دون أن يلاحظه أحد، ويجب أن تحظى حادثة دعوة هونكا إلى البرلمان الكندي بتقييم قضائي دولي، باعتبارها جريمة لإعادة تأهيل النازية".

 

وأكد: "كل هذه الاعتذارات لا قيمة لها، وكل دموع التماسيح لا تظهر حقيقية السياسيين الغربيين".

 

اعتذار ترودو في البرلمان

وكان ترودو قال في اعتذاره من البرلمان الأربعاء: "إن رئيس مجلس النواب هو المسؤول الوحيد عن الدعوة الموجهة لهذا الرجل والتكريم له".

وأضاف: "أنه خطأ أحرج البرلمان وكندا بشدة، ونحن جميعا نأسف بشدة لأننا وقفنا في المجلس وصفقنا، حتى لو فعلنا ذلك دون أن ندرك السياق".

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وأكد ترودو على مدى أسف كندا للوضع الذي تم فيه وضع الرئيس زيلينسكي والوفد الأوكراني، حسبما نقل راديو كندا.

 

وأشار رئيس الوزراء الكندي، إلى أنه من المثير للقلق للغاية الاعتقاد بأن هذا الخطأ الصارخ يتم تسييسه من قبل روسيا ومؤيديها لنشر دعاية كاذبة حول سبب قتال أوكرانيا والدفاع عن نفسها.

مجلس الدوما روسيا اعتذار رئيس الوزراء الكندي فضيحة تكريم النازي الأوكراني البرلمان الكندى

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