الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تسمم جماعى فى عرس آخر بالعراق

حالات تسمم
حالات تسمم

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك شمال العراق، مساء الأربعاء، عن تسمم 100 شخص بحفل زفاف في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على فاجعة الحمدانية.

وقال مدير إعلام صحة كركوك صباح نامق، في تصريح لـ "السومرية نيوز": إن "100 شخص تناولوا طعام العشاء بحفل زفاف في الحويجة وتعرضوا للتسمم".

وأضاف نامق: أن "50 شخصاً منهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى"، مشيراً الى أن "الباقين تحت العلاج ولا توجد بينهم حالات خطرة"..

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زفاف مأساوى بالعراق.. 100 قتيل فى حريق بقاعة أفراح

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي 24 ساعة على فاجعة قاعة المناسبات في الموصل والتي أتت عليها النيران وأحرقت العشرات بإجمالي مصابين وصل إلى 450 شخصا، بينهم أكثر من 100 قتيل.

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاباً.

وأوضح الجبوري في تصريح للصحفيين، أن "حصيلة الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى ارتفعت إلى 114 حالة وفاة وأكثر من 200 مصاب".

الحداد 3 أيام

وفي وقت سابق من الأربعاء، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، وذلك عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية".

وقبيل ذلك وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية. وعلى الإثر اعلنت خلية الاعلام الامني، توقيف 13 متهما على خلفية حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

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العراق: القبض على 13 فى حريق الحمدانية

ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر الأربعاء.

 وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة، فيما أوضح، أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق".

من جهته، قال الدفاع المدني إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

العراق عرس جماعي فاجعة جديدة تسمم جماعي 100 حالة تسمم محافظة كركوك

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