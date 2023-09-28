مؤشرات "وول ستريت" تغلق دون تغيير يذكر بعد جلسة متقلبة

سجلت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" تغيرا طفيفا عند الإغلاق، بعد جلسة متقلبة وسط الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

وزادت التطورات في واشنطن من قلق المستثمرين في ظل مخاوف من حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية في بداية الأسبوع المقبل.

وفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.10 نقطة، أو بنسبة 0.04 بالمئة، ليغلق عند 4275.29 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 29.24 نقطة بنسبة 0.22 بالمئة إلى 13092.85 نقطة.

فيما انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 67.79 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى 33550.80 نقطة.