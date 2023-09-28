الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العريف أبو العباس لـ"الشاهد": استُدعيت للجيش قبل الحرب بـ 3 أيام

العريف أبو العباس
العريف أبو العباس

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه قبل يوم 6 أكتوبر 1973 بأربعة أيام حصلت المجموعة كلها على إجازة.

وأضاف “أبو العباس” في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "منظر القطارات وهي تحمل العساكر كان جزءً من الخداع ولم نكن نعرف وقتها".

وتابع: "نزلنا الإجازة وجالي استدعاء قبل الحرب بثلاثة أيام يوم 4 أكتوبر".

واستكمل: "والدي قلق بسبب الاستدعاء، ويوم 6 أكتوبر الساعة السادسة صباحًا مرّ علينا الطيران الثقيل ووقتها عرفنا بقيام حرب".

وواصل: "كتيبتي تحركت في نفس اليوم مساءً إلى المطار لدعم باقي الكتائب وبيتنا في المطار وقالوا لنا إن الكتائب أدت مهمتها بنجاح وانتظرنا دورنا ورجعنا لمنطقة الهرم مجددًا، وكنت زعلان جدًا إن مش هشارك".

ويعد برنامج "الشاهد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز العريف عباس محمد أبو العباس حرب اكتوبر نصر أكتوبر

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