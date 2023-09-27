الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العريف أبوالعباس لـ"الشاهد": شقيق عبدالناصر كان معى فى فرقة الصاعقة

العريف عباس محمد
العريف عباس محمد أبوالعباس

قال العريف عباس محمد أبوالعباس، أحد أبطال معركة أبوعطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه التحق بالقوات المسلحة يوم 15 نوفمبر سنة 1969 بمنطقة تجنيد مصطفى كامل بالإسكندرية.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "تجنيدي كان في الدفاع الجوي ثم جئت إلى حلمية الزيتون واختاروني ضمن مدرسة الصاعقة في أنشاص".

وتابع: "حضرنا الفرقة 149 صاعقة من نهاية ديسمبر 1969 حتى مارس 1970 وكان معي شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، واسمه طارق عبدالناصر حسين".

وأشار إلى أن كان لا يوجد أي فرق في المعاملة بينهم وبين شقيق رئيس الجمهورية، متابعًا: "كلنا كنا فدائيين ونتدرب سويًا في مدرسة الصاعقة لمدة 3 أشهر".

ويعد برنامج "الشاهد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد العريف عباس محمد أبو العباس حرب اكتوبر نصر أكتوبر محمد الباز اكسترا نيوز

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