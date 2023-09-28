الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 28-9-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء المسلمين لله تعالى يُساعدهم على الشعور بالقرب من الله تعالى، ويُعزز إيمانهم به، ويُساعدهم على التغلب على الشدائد والمشاكل التي يواجهونها في حياتهم، ويحرص المسلمون على الدعاء في الأوقات التي تكون فيها استجابة الدعاء أقرب، وتعرض الدستور بعض من دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 28-9-2023.

 

دعاء الصباح 

دعاء ذي النون: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

دعاء الاستفتاح: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد".

دعاء القنوت: "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسر لي أمري وسهل لي الخير، واشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدتي، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال".

دعاء ختم الصلاة: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".

دعاء التشهد: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد".

دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اللهم إني أسألك أن تجعلني أحب من أحببت، وأكره من كرهت، وأن تجعلني من أهل طاعتك".

دعاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "اللهم إني أسألك أن تجعل قلبي سليمًا، ولساني صادقًا، وعملي متقبلًا".

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أدعية وأذكار الصباح

"اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، واغنيني بفضلك عمن سواك".

"اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي".

"اللهم إني أسألك النصر على أعدائك وأعدائي، ونصر دينك ودين المسلمين".

"اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه".

"اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت".

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