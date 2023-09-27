"فلاش" تفوز بـ2 مليون جنيه جائزة برنامج "الفرصة" هذا الموسم

فازت شركة "فلاش" بجائزة برنامج الفرصة هذا الموسم مع الإعلامية لميس الحديدي والمقدرة بـ2 مليون جنيه من بنك CIB وحملية إعلانية مجانية مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بينما حصلت شركة "مدرستي" على المركز الثاني من الحلقة الأخيرة من برنامج "الفرصة" هذا الموسم.

"فلاش" منصة تعالج مشكلة دفع حساب الدليفري عبر "الموبايل"، عبارة عن تطبيق لدفع الدليفري بعد الاستلام باستخدام (كيو آر كود) بدلًا من الكاش وبدون ماكينة دفع.

بينما "مدرستي" هي منصة تعليمية هدفها تكافؤ الفرص التعليمية في مصر، وتقديم أعلى جودة تعليمية لكل بيت مصري، حيث تعتمد منصة مدرستي على أن يكون التعليم من خلال فيديوهات تفاعلية لشرح كل تفصيلة في المنهج.

وشهدت الحلقة الأخيرة من برنامج الفرصة هذا الموسم منافسة بين أقوى 10 شركات ناشئة تم تقسيمها إلى جولتين إقصائيتين لتتأهل شركتان فقط إلى المرحلة النهائية.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية التي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".