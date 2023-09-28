لإسعاد أسرتك.. وصفات وأكلات متنوعة بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي

يحتفل المجتمع المسلم في جميع أنحاء العالم بعيد ميلاد النبي محمد، وتتعدد أنواع الاحتفالات حول العالم بهذه المناسبة والتي تحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين.

في هذا اليوم يقوم المسلمون بمساعدة الفقراء والقيام بالأعمال الخيرية وارتداء الملابس الجديدة، وتزيين منازلهم بالأضواء الملونة، وقضاء اليوم مع أقربائهم وأحبائهم، يتم تحضير الوليمة في المنزل والاستمتاع بالطعام مع العائلة والأصدقاء معًا.

ومع ذكرى الاحتفال بعيد المولد النبوي لهذا العام، إليك بعض الوصفات التقليدية التي يمكنك أن تضمينها في وليمة العيد.

وصفات وأكلات بمناسبة ذكرى المولد النبوي

- سيخ كباب:

يتم إعداد هذا الطبق اللذيذ عن طريق خلط الجزر والبازلاء الخضراء والدجاج ومعجون الثوم والزنجبيل والدقيق والليمون والملح معًا، ثم يتم فصل المزيج ولفه حول أعواد الساتاي.

في مقلاة غير لاصقة، يتم تسخين كمية قليلة من الزيت ثم يتم تحمير الكباب حتى يتحول إلى اللون البني الذهبي، ثم يقدم الكباب مع السلطة والصلصة الخضراء.

- شاهي كورما:

لتحضير شاهي كورما، يتم تتبيل الدجاج بالملح ومسحوق الفلفل الأحمر ومسحوق الكركم ومعجون الزنجبيل والثوم وعصير الليمون في وعاء.

ثم في مقلاة تطهى البهارات ثم يخلط الدجاج مع الزبادي ومعجون البصل ومعجون الكاجو، يتم طهي الدجاج بجميع التوابل التي تضيف المزيد من النكهة إلى الطبق.

- البقلاوة:

يُعتقد أن هذا الطبق الحلو التقليدي نشأ في تركيا، لصنع البقلاوة تتكون العجينة من الدقيق وصفار البيض والملح وزيت الزيتون والماء، ثم يتم مزجه مع الفستق والزبدة وشراب السكر البسيط.

- خير:

هذه حلوى مطلوبة للغاية في كل مهرجان هندي، لصنع الخير في المنزل نحتاج إلى نقع الأرز والاحتفاظ به، ثم يغلي الحليب ويضاف إليه الأرز المنقوع ويستمر بالتحريك والطهي حتى يصبح الحليب أكثر كثافة، ثم تضاف الفواكه الجافة والسكر والسمن لمزيد من النكهة.