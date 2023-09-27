فوز الطالب جون مينا بكأس جامعة طنطا للشطرنج السريع

اختتمت مساء اليوم، فعاليات بطولة كأس جامعة طنطا للشطرنج السريع في نسختها الأولى، والتي استضافتها كلية الهندسة تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتورة ولاء نور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ممثلًا في منطقة الغربية للعبة.

وأعلن المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، نتائج الفائزين بالمراكز المختلفة، حيث شارك 93 طالبًا وطالبة، منهم 88 طالب و5 طالبات من 14 كلية بالنظام السويسري وهو عبارة عن 7 جولات وكل جولة تستغرق 10 دقايق و5 ثوان ديلاي، وانقسمت البطولة إلى بطولة للبنين وبطولة للبنات.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور محمد شعيب نائب رئيس منطقة الغربية للشطرنج رئيسًا للجنة، وعضوية كلا من الكابتن أحمد عبد النبي، والكابتن أحمد المصري، والكابتن سامي وصف.

وفاز اللاعب الطالب جون مينا الطالب بكلية الهندسة بالمركز الأول وكأس جامعة طنطا للشطرنج السريع بعد أن حقق أعلى النقاط برصيد 6.5 نقطة من 7 وحصل علي المركز الثاني بنين اللاعب أحمد عادل طالب بكلية الهندسة برصيد 6 نقاط، وحصل علي المركز الثالث بنين اللاعب فارس أيمن الشرقاوي طالب كلية الطب برصيد 5 نقاط.

وفي مسابقة البنات حصلت اللاعبة سوزان طارق عبدالرحمن الطالبة بكلية الزراعة على المركز الأول بنات، وحصلت اللاعبة ندي يحي شيحة الطالبة بكلية الهندسة علي المركز الثاني بنات، وحصلت اللاعبة دينا وصفي طالبة بكلية التجارة علي المركز الثالث بنات، وقام الدكتور ياسر السمدوني وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج وأحمد المصري عضو منطقة الغربية للشطرنج، بتوزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين وتضمنت تسليم كأس البطولة للاعب جون مينا الفائز بالمركز الأول وأعلى النقاط بالإضافة إلى جائزة مالية 500 جنيه له وللأولى بنات، وكذلك 300 جنيه للثاني طلبة وطالبات، و200 جنيه للثالث طلبة وطالبات.