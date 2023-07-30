تحت شعار "العقل السليم"..الشعب الجمهوري ينظم مسابقة لمحترفي الشطرنج

نظم حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس محمد عويضة أمين حزب الشعب الجمهوري مسابقة لعدد من شباب الجامعات في مهارات الشطرنج.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الأمانة المركزية بالاهتمام بالشباب وطلاب الجامعات في تنظيم الأنشطة والندوات التي تثقفهم وتنمى تفكيرهم.

جاء ذلك تحت إشراف وتنفيذ الدكتور جاد الزناتي، أمين لجنة الرياضة والدكتور محمد حسن أمين الشباب وبحضور أكرم فتحي العمدة الأمين المساعد لشئون التنظيم والدكتور مصطفى أحمد الأمين المساعد لشئون الإعلام وأسامة أبو كريشة أمين لجنة الطاقة.

وكان حزب الشعب الجمهوري بسوهاج نظم مسابقة للشطرنج تحت شعار "العقل السليم" لشباب المحافظة لمحترفي اللعبة والتي ضمت أكثر من 15 شاب وفتاة تم تصفيتهم إلى 4 فائزين وتم تكريمهم بتخصيص جوائز مالية قيمة لهم.

على الجانب الآخر نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بسوهاج برئاسة المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بسوهاج، احتفالية لعدد من شباب المحافظة بمناسبة الذكرى الواحد والسبعون لثورة 23 يوليو 1952، حيث نظم الحفل أمانة الشباب برئاسة الدكتور محمد حسن أمين شباب المحافظة في إطار تعليمات الأمانة المركزية للحزب.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من أحد الشباب المشاركين بالحفل، ثم عزف السلام الجمهوري وإنشاد أبيات من الشعر الوطني عن حب الوطن والتضحية فى سبيله، ثم عرض جزء من فيلم تسجيلي عن حركة الضباط الأحرار.

في بداية الحفل وجه الجميع التحية للضباط الأحرار الذين وضعوا أرواحهم على كفوفهم فداء لوطنهم والشعب المصري الأصيل فعادت للشعب المصري دولته وعزته وكرامته.

وعلى هامش الاحتفالية اقيمت مسابقة حول ثورة 23 يوليو وانتهت بتوزيع جوائز مالية رمزية على الفائزين كما استمع الشباب لعدد من القصص التاريخية حول بطولات ضباط الجيش خلال فيلم تسجيلى عن أوضاع مصر في هذه الحقبة الزمنية.

يأتي ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب في مشاركة الشارع المصري في كافة أفراحهم وأحزانهم بناء على تعليمات الأمانة المركزية للحزب في كافة المحافظات.

مسابقة لمحترفي الشطرنج

مسابقة لمحترفي الشطرنج

مسابقة لمحترفي الشطرنج

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