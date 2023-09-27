الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لربة منزل والمشدد 3 سنوات لعاطل للاتجار بالمخدرات فى الزاوية الحمراء

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطل بالسجن المؤبد، وربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات فى اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

جاء في القضية رقم 2442 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 215 لسنة 2021، قيام المتهمين “علي. ح” و”ايناس. ك” أنه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر“الحشيش” في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات المباحث التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أنه بإجراء عملية شرائية بمعرفة مصدره السري لقطعة من جوهر الحشيش المخدر من المتهمين أبصر المتهمة الثانية تستخرج من حقيبة بحوزتها قطعة لمخدر الحشيش سلمتها للمتهم الأول فسلمها بدوره للمصدر السري فتمكن من ضبط المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار، وبتفتيش حقيبة بحوزة المتهمة عُثر بداخلها على 20 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنه مادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وتم القبض على المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار، ووجهت لهم النيابة العامة، تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار.

محكمة جنايات عاطل السجن المؤبد ربة منزل السجن المشدد 3 سنوات المواد المخدرة

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