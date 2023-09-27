الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يكشف أهمية ربط السكك الحديدية بين العراق وإيران

إيران تبحث عن منفذ
إيران تبحث عن منفذ في البحر المتوسط

قال عادل الدلفي، الخبير الاقتصادي، إن إيران تبحث عن منفذ في البحر المتوسط عبر العراق وسوريا ولكن ليس في الوقت الحالي، مؤكدًا أن ربط السكك الحديدية بين العراق وإيران يختص بالمسافرين.

 وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الربط يسمح بدخول من 3 إلى 4 ملايين زائر شهريًا للعراق، وفي الأيام العادية يكون من 60 إلى 70 مليون زائر شهريًا، وسيضم جنسيات مختلفة.

وتابع، أن العراق يعمل على فتح طريق دولي كبير، كما أنه يبحث عن بناء بيوت وأنفاق ومدن صناعية على طريق التنمية الدولي، مشيرًا إلى أن العراق يبحث عن تطوير قطاع النقل والمطارات وإدخال شركات كبرى لتطوير مطار بغداد الدولي وفتح مطارات أخرى كالموصل والنجف وكربلاء.

العراق يطمح أن يكون له دور كبير في طريق الحرير

وأشار إلى أن العراق يطمح أن يكون له دور كبير في طريق الحرير، وكذلك طريق التجارة العالمية، وذلك لأن موقعه الجغرافي والجيوسياسي يسمح له أن يكون لاعبًا أساسيًا في المنطقة، مؤكدًا أن العراق سيختلف عما كان عليه كثيرًا.

الخبير الاقتصادي ربط السكك الحديدية العراق إيران 4 مليون زائر طريق الحرير طريق التجارة العالمية

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