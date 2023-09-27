مرور ميداني لمحليات أسوان ومديري الإدارات التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

واصل رؤساء المراكز والمدن بمحافظة أسوان جولاتهم الميدانية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية للاطمئنان والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في هذا الشأن لاكتمال كافة عناصر منظومة العملية التعليمية، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسي بأعلى الدرجات العلمية.

مرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة

أجرى صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة المرور الميداني على عدد من المدارس بدائرة المركز برفقة سيد برجاس مدير الإدارة التعليمية، ومن بينها مدارس نصر الإبتدائية والشيخ مرسي علي الإعدادية، والبطل أحمد إدريس التجريبية، ونقل توجيهات محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة العامة، والتأكد من المقاعد، ووصول الكتب المدرسية، وغيرها من العناصر والمستلزمات داخل مختلف المدارس.

مرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو

فيما قام إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالمرور الميداني على عدد من المدارس بدائرة المركز، كما قام شوقي مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة جاهزية المدارس ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

مرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو

وقام أيضًا كمال حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بمتابعة الجهود الجارية داخل المدارس استعدادًا للعام الجديد، وتفقد كذلك على ياسين رئيس مدينة كلابشة عدد من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

مرور رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية

وفي نفس السياق قام محمود عليان رئيس مدينة السباعية بتفقد المدارس، علاوة على قيام محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، وأيضًا المسئولين بمدينة البصيلية بالمرور على عدد من المدارس، ومراجعة كافة التجهيزات بها.

جهود المحليات والإدارات التعليمية

ويواصل رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية جهودهم لنهو كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة، وخاصة فيما يتعلق الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التي تمت داخل المدارس.