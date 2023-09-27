فى اللحظات الأخيرة.. "المصرى البورسعيدى" يحسم صفقة الجزائرى غيلاس قناوى

أعلن نادي المصري البورسعيدي ضم الجزائري غيلاس قناوي ليكون صفقة الفريق الأخيرة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وانضم الجزائري البالغ من العمر 25 عامًا إلى صفوف المصري البورسعيدي في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع وفاق سطيف.

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غيلاس قناوي ينضم إلى المصري بعد فسخ عقده مع وفاق سطيف

وأتم نادي المصري البورسعيدي تعاقده مع الجزائري غيلاس قناوي قبل نهاية فترة القيد الصيفي، لكن النادي البورسعيدي كان بانتظار وصول بطاقته الدولية.

ونشر المصري البورسعيدي مقطع فيديو لتقديم اللاعب وهو يتحدث مع عبدالرحيم دغموم، لاعب الفريق ومواطنه قبل أن يظهر الجزائري غيلاس قناوي مهاراته بقميص المصري.

كان الجناح الجزائري قد فسخ عقده مع وفاق سطيف عقب ترشيح من مواطنه عبدالرحيم دغموم لاعب فريق المصري البورسعيدي.

ويلعب غيلاس قناوي في مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب، وكان قد استهل مسيرته في أكاديمية بارادو الجزائري حتى وصل للفريق الأول بالنادي الجزائري.

وانضم لفريق وفاق سطيف في الموسم الماضي، وشارك في 21 مباراة، حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 في الدوري الجزائري.



غيلاس قناوي يفسخ عقده من طرف واحد

وذكرت صحيفة "المساء" الجزائرية، أن غيلاس قناوي عقده مع وفاق سطيف كان ممتدًا حتى 2025 قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد بعدما راسل النادي للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وحدد شهر يوليو الماضي كمهلة أخيرة.

كان المصري البورسعيدي قد نجح في ضم عدد كبير من الصفقات في الصيف الجاري، وهم محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.