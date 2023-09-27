الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم المرشدات أوائل الجمهورية وحصولهن على 15 مركزًا جمهوريًا بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الموجهين الأوائل ومسئولي المرشدات بالإدارات وقادة الفرق الإرشادية أوائل الجمهورية، من المرشدات والحاصلات على 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، والدكتورة ميرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وإيمان غراب، موجه أول المديرية، وداليا السعدني، مسئولة المرشدات بالمديرية، وأقيم التكريم بقاعة مركز التنمية المهنية بطنطا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والتوجيه العام للتربية الرياضية والمرشدات الفائزات في المسابقات التي تمت على المستوى الجمهوري متمنيًا لهم دوام التوفيق في المشروعات البحثية الفائزة ضمن فعاليات مسابقة "اكتشف التاريخ" للعام الثاني على التوالي. 

وفي سياق متصل كان وكيل تعليم الغربية شاهد عرض عدد من المشروعات البحثية الفائزة ضمن فعاليات مسابقة اكتشف التاريخ للعام الثاني على التوالي، والذي أقيمت بمركز التنمية المهنية للمعلمين بطنطا.

وأشاد وكيل الوزارة بالمشروعات البحثية  التي تم تنفيذها بأيدي الطلبة والطالبات من مدارس التعليم العام والخاص والتربية الخاصة خلال شهور صيف 2023.

وقد كرم وكيل الوزارة بعدها الطلاب الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى على مستوى المحافظة، وتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم المعلمات والمعلمين  المشرفين من إدارات شرق طنطا، غرب طنطا، السنطة، كما قام بتكريم الموجهين المدربين والمقيمين للأبحاث لتميزهم.

وزارة التربية والتعليم بالغربية الفرق الارشادية والتوجيه العام للتربية الرياضية المشروعات البحثية تعليم الغربية

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