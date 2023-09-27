الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" تواصل مقابلات اختيار الوظائف القيادية بالمدارس

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين للترشيح والتجديد في مناصب مدير ووكيل مدرسة لجميع النوعيات بالتعليم الفني، وذلك بجميع الإدارات التعليمية العشر الموجودة على مستوى المحافظة، حيث تمت المقابلات في مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

ترأس اللجنة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وضمت اللجنة أعضاء من مختلف الإدارات والجهات ذات الصلة، تضمنت اللجنة ممثلين من الشئون التنفيذية، والتعليم الفني، وكلية التربية، ومجلس الأمناء، والتنظيم والإدارة، ونقابة المعلمين، والشئون القانونية. 

تمت المقابلات بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

وفي سبتمبر الجاري، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية في المدارس، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المديرية لتعزيز الجودة التعليمية وتطوير النظام التعليمي في المحافظة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإدارة والقيادة في المدارس وتحسين الأداء التعليمي والتربوي.

المقابلات فرصة للتأكد من كفاءة المتقدمين لشغل مناصب قيادية بالمدارس

تعد هذه المقابلات فرصة هامة للمتقدمين للتأكد من كفاءتهم وملاءمتهم لشغل المناصب القيادية والاشرافية في المدارس. وتعكس أيضًا التزام مديرية التربية والتعليم بالغربية بالشفافية والعدالة في عملية التعيين والتجديد.

ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالغربية نتائج المقابلات قريبًا، وبناءً على النتائج سيتم تعيين وتجديد المديرين ووكلاء المدارس في جميع النوعيات بالتعليم الفني في المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير وتحسين النظام التعلي، وتعزيز كفاءة القيادة التربوية في المدارس، حيث تسعى دائمًا لتحقيق التميز التعليمي وتطوير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

ويُعد عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين للترشيح والتجديد في مناصب مدير ووكيل مدرسة لجميع النوعيات بالتعليم الفني في مديرية التربية والتعليم بالغربية يعد خطوة هامة في سبيل تعزيز جودة التعليم وتحسين الإدارة التعليمية في المحافظة.

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