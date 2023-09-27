الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة أرتا سولار.. أوسوريو يقرر إعادة أحمد فتوح لتشكيل الزمالك

فتوح
فتوح

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتماد على أحمد فتوح في التشكيل الأساسي أمام أرتا سولار الجيبوتي.

ويستعد “الزمالك” لمواجهة أرتا سولار يوم السبت المقبل،  في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

“فتوح” جاهز للمشاركة 

تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية.

وشارك “فتوح” في مران الزمالك الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، وانضم للتقسيمة الفنية بعد الاطمئنان على حالته.

وتماثل أحمد فتوح للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها أسفل عضلات البطن، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

رسالة أوسوريو

ووجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسائل تحفيزية لمصطفى شلبي جناح الفريق خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وشارك مصطفى شلبي في التقسيمة الفنية وحصل اللاعب على تعليمات مستمرة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع باقي زملائه ، قبل أن يمنحه المدرب راحة في الجزء من التقسيمة.

وحرص  “أوسوريو” على توجيه  رسائل سريعة لمصطفى شلبي وطالبه بأهمية التركيز، وشدد على أن الفريق في حاجه لخدماته بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريبات اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في كأس الكونفدرالية.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو أحمد فتوح أرتا سولار للكونفدرالية الإفريقية

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