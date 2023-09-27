رفع كفاءة 23 جمعية أهلية فى مجال خدمات ذوى الإعاقة الذهنية

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حفل تكريم شركاء مشروع "قدرات بلا حدود" والذى نفذته الجمعية بدعم من صندوق الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة (عطاء)، على مستوى ٩ محافظات.

رفع الكفاءة المهنية

وأكدت مها هلالي، مؤسسة ورئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، أن المشروع قد كُلل بالنجاح على مستوى ٩ محافظات استهدف بها رفع الكفاءة المهنية لعدد ٢٣ جمعية أهلية تعمل فى مجال خدمات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.

وأضافت أن تنفيذ المشروع بدأ فى أغسطس ٢٠٢١ واستمر مدة ٣ سنوات حقق خلالها عددًا من الإنجازات العلمية والعملية، والتى كان على رأسها إعداد 3 أدلة تدريبية معتمدة لأخصائيي التدخل المبكر، وإخصائيي دعم الدمج المدرسي والمجتمعي والمسئولين الفنيين، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لهم التى تنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المهنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها، أشادت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، بما تم إنجازه من تأهيل ١٠٨٠ طفلا من ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية المماثلة، وتدريب ١٦٢٠ إخصائيا من العاملين بالمجال على مستوى التسعة محافظات، وعدد ١٠٨٠ ولي أمر على أساليب التعامل السليم مع أبنائهم وكيفية رفع قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والحياتية، كما شكرت جمعية التقدم على سلسلة الفيديوهات التعليمية التى تم إعدادها خصيصاً لأولياء الأمور والإخصائيين حديثي الخبرة للتعريف بإضطراب طيف التوحد بالشراكة مع منصة المنتور دوت كوم، والتي أتاحت تلك السلسلة التعليمية من خلالها لتكون مصدرا تعليميا مفتوحا دائماً من أجل الاستزادة بالمعلومات في أي وقت ودون مجهود.