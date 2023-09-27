الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رفع كفاءة 23 جمعية أهلية فى مجال خدمات ذوى الإعاقة الذهنية

الحفل
الحفل

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حفل تكريم شركاء مشروع "قدرات بلا حدود" والذى نفذته الجمعية بدعم من صندوق الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة (عطاء)، على مستوى ٩ محافظات.

رفع الكفاءة المهنية

وأكدت مها هلالي، مؤسسة ورئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، أن المشروع قد كُلل بالنجاح على مستوى ٩ محافظات استهدف بها رفع الكفاءة المهنية لعدد ٢٣ جمعية أهلية تعمل فى مجال خدمات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.

7 خدمات يقدمها صندوق عطاء لذوي الإعاقة.. تعرف عليها

 وأضافت أن تنفيذ المشروع بدأ فى أغسطس ٢٠٢١ واستمر مدة ٣ سنوات حقق خلالها عددًا من الإنجازات العلمية والعملية، والتى كان على رأسها إعداد 3 أدلة تدريبية معتمدة لأخصائيي التدخل المبكر، وإخصائيي دعم الدمج المدرسي والمجتمعي والمسئولين الفنيين، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لهم التى تنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المهنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها، أشادت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، بما تم إنجازه من تأهيل ١٠٨٠ طفلا من ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية المماثلة، وتدريب ١٦٢٠ إخصائيا من العاملين بالمجال على مستوى التسعة محافظات، وعدد ١٠٨٠ ولي أمر على أساليب التعامل السليم مع أبنائهم وكيفية رفع قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والحياتية، كما شكرت جمعية التقدم على سلسلة الفيديوهات التعليمية التى تم إعدادها خصيصاً لأولياء الأمور والإخصائيين حديثي الخبرة للتعريف بإضطراب طيف التوحد بالشراكة مع منصة المنتور دوت كوم، والتي أتاحت تلك السلسلة التعليمية من خلالها لتكون مصدرا تعليميا مفتوحا دائماً من أجل الاستزادة بالمعلومات في أي وقت ودون مجهود.

مها هلالي الجمعية المصرية الاشخاص ذوي الاعاقة التضامن الاجتماعي قدرات بلا حدود عطاء الاعاقة

الأكثر قراءة

مسئولة جنائيًا.. حيثيات حبس عارضة الأزياء سلمى الشيمي عامين

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

اتقدملها ورفضته.. مفاجأة في مقتل "موظفة آثار القاهرة"

دخل بسلاح ناري الجامعة.. القصة الكاملة لإطلاق النيران على موظفة كلية الآثار

خال الطفل المقتول بالمنوفية: نطالب بالقصاص وليس للأسرة عداوة مع أحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم