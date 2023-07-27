الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

7 خدمات يقدمها صندوق عطاء لذوي الإعاقة.. تعرف عليها

اعاقة
اعاقة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن نجاح صندوق عطاء، فى تقديم العديد من الخدمات لأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت القباج أن أبرز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة هي:-

- دعم 59 مدرسة في محافظات القاهرة وأسيوط وبورسعيد ما بين الإعاقات الذهنية والبصرية.

-تجهيز ٥١ مدرسة بالقاهرة وأسيوط.

-تدريب ١٢٣ من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية على مهارات القراءة والكتابة.

-تدريب ٧٠٥ من المدرسين الاكاديميين والإخصائيين بالمدارس.

-تدريب ٣٧٦من المسؤولين والقيادات بوزارة التربية والتعليم.

-تدريب٦٩٠ من أسر الطلاب ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة تم رفع وعيهم بأهمية الدمج التعليمي.  

-العمل على توفير 280 طرفًا صناعيًا للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

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