حار مع شبورة صباحًا.. تفاصيل حالة طقس الخميس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4-7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، أكدت "الهيئة العامة للأرصاد الجوية"، أن يشهد غدا أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين، لتسجل درجات الحرارة، غدًا، الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.