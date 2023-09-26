الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": الشبورة المائية ستبدأ في الزيادة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة

الشبورة
الشبورة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، اليوم على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد تشهد استقرارا تاما في الاحوال الجوية، حيث تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلة  هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إنه مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح، مشيرة إلى أننا نتعرض إلى مرتفع جوي، يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، بشكل كبير، ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

ونوهت بأن أجواء فترة النهار وخاصة الظهيرة ستكون حارة وشديدة الحرارة، محذرة من ظهور الشبورة المائية الكثيفة، على أغلب الطرق.

واسترسلت: الشبورة المائية ستبدأ في الزيادة تدريجيا خلال الأيام القادمة، محذرة قائدي المركبات من توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور.

وأكدت على أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن حركة الملاحة مستقرة في البحرين.

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