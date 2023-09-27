تقاضت أكبر مبلغ مالي لوجه جديد.. حكاية أول عمل فني شاركت فيه شويكار

الفنانة شويكار من الفنانات اللاتي تركن بصمة كبيرة في السينما المصرية، وشكلت ثنائي متميز هى وزوجها الراحل الفنان فؤاد المهندس، وتعد أول فنانة من سيدات المجتمع يشاركن في أعمالًا فنية، وكان أول عمل فني للفنانة شويكار في السينما هو دور قصير في فيلم "حبي الوحيد" عام 1960.

تناولت مجلة الكواكب في إحدى أعدادها تفاصيل فيلم شاركت فيه لأول مرة الفنانة شويكار حيث أكدت على أن فيلم "حبي الوحيد" الذي كان من بطولة الفنان عمر الشريف والفنانة نادية لطفى شاركت فيه شويكار لأول مرة وكانت تعتبر وجه جديد، وكانت تشارك بدور مضيفة طيران، واختار كمال الشيخ وأعجب بها مما جعله يعرض عليها الدور.

شويكار تشبه النجمة الأمريكية ماريا مونتيز

وأضافت المجلة أن النجمة الجديدة شويكار طوب صقال ارتدت ملابس مضيفة طائرة، وظهر الجميع في المطار يعاملونها على أنها مضيفة فعلًا، ولم يصدق من رأوا الفيلم في عرضه الخاص أنها مصرية فهى قريبة الشبة بالنجمة الأمريكية ماريا مونتيز خلال التصوير في المطار.

مبلغ مالي كبير لوجه جديد

وأشارت المجلة إلى أن النجمة الجديدة شويكار طوب صقال آنذاك هي أول نجمة مجتمع تظهر على الشاشة فقد كانت عضوة بنادي مصر الجديدة، وتقاضت 1000 جنيه، وهو أكبر آجر تتقاضاه وجه جديد.

وبعد قيامها بالفيلم، وقد عرض على شويكار ثلاث شركات طيران أن تعمل مضيفة بأجر كبير ورفضت العرض.

ويشار إلى أن الفنانة شويكار إبراهيم طوب صقال، ممثلة مصرية ذات جذور تركية، ولدت في مدينة الإسكندرية يوم 4 نوفمبر سنة 1938م من أب تركي وأم شركسية، وكانت شهرتها في فترة الستينيات من القرن العشرين، ورحلت عن عالمنا في 1 أبريل عام 2023، عن عمر ناهز الـ85 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا كبيرًا، سيظل خالدًا في ذاكرة محبيها.

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