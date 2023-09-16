كانت شبيهة أم كلثوم.. حكاية زواج عفت سرور من فؤاد المهندس

فؤاد المهندس من عمالقة الكوميديا في مصر، ترك بصمة لدى المشاهد العربي من خلال أعماله المتميزة.

كان له برنامج "كلمتين وبس" كان ينتظره الملايين من الناس كل عام في شهر رمضان، ترك إرثًا كبيرًا لدى المكتبة الفنية.

تحل اليوم السبت 16 سبتمبر الذكرى السابعة عشر على رحيل عملاق الكوميديا وأحد رواد المسرح المصري حيث رحل عن عالمنا عام 2006.

وبهذه المناسبة يرصد “الدستور” خلال السطور التالية حكاية زواج عفت سرور من الفنان فؤاد المهندس.

كانت عفت سرور زوجة الفنان المصري فؤاد المهندس الأولى، وقد أنجبت منه ولدين هما محمد وأحمد المهندس.

ولدت عفت سرور في حي العباسية بالقاهرة في عام 1926، وكانت قريبة الشبه بالفنانة أم كلثوم، مما جذب فؤاد المهندس إليها.

قصة الزواج

التقى فؤاد المهندس بعفت سرور في أحد التجمعات العائلية، وكان فؤاد المهندس قد وقع في حبها من النظرة الأولى، وتقدم لخطبتها، وقد وافقت عفت سرور على الزواج منه، رغم اختلافها معه في الرأي حول الوسط الفني.

وتزوج فؤاد المهندس من عفت سرور في عام 1950، وأنجب منها ولديه محمد وأحمد.

وانفصل فؤاد المهندس عن عفت سرور في عام 1963، بعد زواج دام 13 عامًا، وكان السبب الرئيسي للطلاق هو اختلاف الرؤى بين الزوجين، فكانت عفت سرور تخشى من الوسط الفني، بينما كان فؤاد المهندس شديد التعلق به.

علاقة الاحترام

ورغم الطلاق، إلا أن علاقة فؤاد المهندس وعفت سرور ظلت قوية، وكانا يحترمان بعضهما البعض، وقد حرص فؤاد المهندس على رعاية ابنيه بعد الطلاق.

مكانتها في قلب فؤاد المهندس

كانت عفت سرور لها مكانة خاصة في قلب فؤاد المهندس، وقد ظل يحترمها ويقدرها حتى بعد الطلاق.

وقد قال فؤاد المهندس عنها في إحدى المقابلات: “عفت سرور كانت امرأة طيبة وحنونة، وكانت خير زوجة وأم”.

وفاتها

توفيت عفت سرور في عام 2005، عن عمر ناهز 79 عامًا، وقد حزن فؤاد المهندس عليها كثيرًا.