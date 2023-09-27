عبدالغني هندي: العالم اليوم في ظل الصراعات والإشكاليات في أشد الحاجة لأخلاق الرسول

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العالم اليوم في ظل الصراعات والإشكاليات التي تحدث فيه، أصبح في أشد الحاجة لوجود الرسول صلي الله عليه وسلم، وإلى أخلاقه.

وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن التكنولوجيا أصبحت ضمن الحياة المعاصرة، وعندما نتبع تعليمات وقيم الرسول نجدها موجودة في كل نواحي الحياة، و كل القيم الحضارية الراقية دعا إليها النبي محمد، وكل التفاصيل الحياتية التي كان يعيشها الرسول نحن بحاجة إلى أن تكون بحياتنا.

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وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرسول كان يبدأ يومه بصلاته للفجر، وهنا يؤكد قيمة أخذناها في تراتثنا المصري والعربي ونقول البركة فى البكور، وأن التبكير فى الحياة واليوم فيه بركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا بالريح الطيبة وبالمسلك النظيف، فعندما يخرج الإنسان إلى الشارع للناس يكون بهذه الحلة التي كان عليها الرسول.