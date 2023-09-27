القارئ أحمد المراغى يتلو آيات من الذكر الحكيم فى افتتاح احتفالية المولد النبوى

بدأت، قبل قليل، احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وافتتح القارئ أحمد تميم المراغي، بالإذاعة والتليفزيون، احتفال الأوقاف بالمولد النبوي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.