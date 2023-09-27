الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القارئ أحمد المراغى يتلو آيات من الذكر الحكيم فى افتتاح احتفالية المولد النبوى

القارئ أحمد المراغي
القارئ أحمد المراغي

بدأت، قبل قليل، احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وافتتح القارئ أحمد تميم المراغي، بالإذاعة والتليفزيون، احتفال الأوقاف بالمولد النبوي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر وزارة الأوقاف. 

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.

الأوقاف المصرية المولد النبوي الشريف القارئ أحمد تميم المراغي القرآن الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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