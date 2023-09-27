الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق شكري مهنئا السيسي بذكرى المولد النبوي: الوطن في حاجة لقيادتكم

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

هنأ النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى حلول المولد النبوي الشريف.

وقال شكري، في بيان له اليوم إن هذه الذكرى العطرة تهل على مصر والوطن يخطو للأمام بكل قوته، ويتطلع للجمهورية الجديدة وعلى أهبة الاستعداد للانتتخابات الرئاسية المقبلة.

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حزب "المؤتمر" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

تحديات وأخطار تواجه مصر

وأضاف شكري، أن مصر ستظل قوية تحت قيادة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحدياتها والأخطار المحدقة بها، متمنيا له موفور الصحة والسعادة والرخاء للشعب المصري، تحت ظل حكم وطني يقوده الرئيس السيسي ويتطلع بقوة للمستقبل.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نستقبل هذه المناسبة الجليلة بكل مشاعر البهجة ونأخذ من صاحبها النبي محمد الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، والدعوة الى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين.

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ولفت النائب إلى أن الوطن يمر بمرحلة دقيقة وفارقة، معلنا دعم ومساندة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الوطن في حاجة ماسة لعطائه واستكمال مشروعاته نحو التطور والتنمية الشاملة.

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وأكد المهندس طارق شكري، أن مناسبة المولد النبوي الشريف، ستظل دائما ذكرى عطرة لها مهابتها واحترامها وقدسيتها في مصر وكل أرجاء العالم العربي والإسلامي، وفي ظل هذه الذكرى الطيبة نسأل الله دوام التوفيق للوطن وقيادته السياسية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمته في ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم، أن سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس ومنها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة وفى ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله القريب، للمخلصين من عباده، وفي سيرة حياة نبي الرحمة والهدى قيمًا مجردة عابرة للزمان والمكان لعل من بينها الثبات على الحق وعلى الإيمان خاصة في الأوقات الصعبة فكم من اختبارات قاسية تعين على رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه، اجتيازها.

المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان المولد النبوي الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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