الرئيس السيسى: نستلهم من ذكرى النبى العطرة الحكمة والموعظة الحسنة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل".

وأضاف: "وإنني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر.كل عام وأنتم بخير".