الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: نستلهم من ذكرى النبى العطرة الحكمة والموعظة الحسنة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل".

وأضاف: "وإنني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر.كل عام وأنتم بخير".

الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى المولد النبوي المولد النبوي الشريف الحكمة والموعظة الرئيس السيسي

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: منهجنا مخلص وشريف.. معنديش شك إن ربنا هيسدد الخطى

الرئيس السيسى يشيد بكلمة شيخ الأزهر: طيبة وشاملة وعميقة

الرئيس السيسى: سيرة النبى معين لا ينضب من الدروس والعبر

وائل الفشنى يبكى أثناء تقديمه ابتهال "هم أنبياء الله" باحتفالية المولد النبوى

شيخ الأزهر: نبوة محمد بهديها وتعاليمها ستظل أمل الإنسانية

الرئيس السيسى يشاهد تسجيلى "مجد دينى وتراث حضارى" باحتفالية المولد النبوى

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

"الألفى" يكشف لـ"الشاهد" الفرق بين عبور القناة واقتحامها

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

بدون خسائر فى الأرواح.. سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته