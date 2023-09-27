أحدهم توجه إليه الرئيس السيسى بنفسه.. قائمة المكرَّمين فى احتفالية المولد النبوى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" قائمة بأسماء المكرَّمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، من العلماء والأئمة والقراء.

وجاءت أسماء المكرَّمين كالآتي: