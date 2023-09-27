الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحدهم توجه إليه الرئيس السيسى بنفسه.. قائمة المكرَّمين فى احتفالية المولد النبوى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" قائمة بأسماء المكرَّمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، من العلماء والأئمة والقراء.

وجاءت أسماء المكرَّمين كالآتي:

  • الدكتور صابر عبدالدايم يونس صبح العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازق جامعة الأزهر
  • الدكتور محمود عبدالخالق عبد الخالق الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات.
  • محمد حسن عبدالعظيم إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.
  • الواعظة وفاء عبدالسلام إبراهيم واعظة معتمدة بالأوقاف ومدير عام بشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة.
  • محمود محمد حسن الخشت قارئ معتمد بالإذاعة والتليفزيون، وينوب عنه ابنه طه.
  • عبدالفتاح على الطاروطي قارئ معتمد بالإذاعة والتليفزيون، وتوجه الرئيس إليه بنفسه وأجرى معه حديثًا وديًا.
  • وجرى تكريم من خارج مصر أبوبكر عبدالله مفتي جمهورية القمر المتحدة.
المولد النبوي الشريف السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المولد النبوي

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