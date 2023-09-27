الرئيس السيسى يكرم عددًا من العلماء والأئمة والقراء والمفتين والواعظات

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من العلماء والأئمة والقراء والمفتين والواعظات، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.