تصعيد صف جديد من القيادات فى 31 جهة حكومية.. وبرامج تدريب للمرشحين للمناصب

أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إجراءات تصعيد صف جديد من القيادات الحكومية في 31 جهة خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2023-2024، بما يتوافق مع الضوابط التي حددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف.

الإعلان عن وظائف قيادية شاغرة

وتضمنت إجراءات التصعيد الإعلان بشكل مركزى عن الوظائف القيادية الشاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية على نحو يتيح لمن تتوافر لديهم شروط شغل تلك الوظائف التقديم بأوراقهم مرفق بها المستندات الدالة على استيفاءهم الشروط المطلوبة، على أن تخضع الطلبات المقدمة بمجرد غلق باب التقديم للمراجعة والتدقيق من جانب متخصصين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط، لضمان اختيار أكفأ العناصر وأفضلها.

تصعيد قيادات حكومية جديدة

ووفق تقرير حصل عليه "الدستور"، تشمل حركة تصعيد القيادات الجهات الآتية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة، وزارة المالية، ديوان عام محافظة القاهرة، ديوان عام محافظة الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مديرية التربية والتعليم بقنا، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مديرية التربية والتعليم بدمياط.

كما تشمل كلًا من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، بنك الاستثمار القومى، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، المجلس القومى للمرأة، جامعة أسيوط، جامعة أسوان، جامعة الفيوم، جامعة بنى سويف، جامعة بورسعيد، جامعة أسيوط.

برامج تدريب المرشحين للمناصب القيادية

وأجرى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدد من البرامج التدريبية للمرشحين للمناصب القيادية فى 18 وحدات بالجهاز المركزى للدولة ضمن الخطة التدريبية للجهاز، التى شملت كلًا من وزارة الشباب والرياضة، وزارة النقل، وزارة المالية، الأزهر الشريف، جامعة أسيوط، جامعة عين شمس، مصلحة الطب الشرعي، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مصلحة الضرائب العقارية، الهيئة العامة لتحكيم القطن، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للمركز الثقافى.