الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تصعيد صف جديد من القيادات فى 31 جهة حكومية.. وبرامج تدريب للمرشحين للمناصب

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إجراءات تصعيد صف جديد من القيادات الحكومية في 31 جهة خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2023-2024، بما يتوافق مع الضوابط التي حددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف.

الإعلان عن وظائف قيادية شاغرة 

وتضمنت إجراءات التصعيد الإعلان بشكل مركزى عن الوظائف القيادية الشاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية على نحو يتيح لمن تتوافر لديهم شروط شغل تلك الوظائف التقديم بأوراقهم مرفق بها المستندات الدالة على استيفاءهم الشروط المطلوبة، على أن تخضع الطلبات المقدمة بمجرد غلق باب التقديم للمراجعة والتدقيق من جانب متخصصين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط، لضمان اختيار أكفأ العناصر وأفضلها.

"التنظيم والإدارة" يتلقى طلبات التعاقد على 34 وظيفة حرفية بـ"العدل"

تصعيد قيادات حكومية جديدة 

ووفق تقرير حصل عليه "الدستور"، تشمل حركة تصعيد القيادات الجهات الآتية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة، وزارة المالية، ديوان عام محافظة القاهرة، ديوان عام محافظة الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مديرية التربية والتعليم بقنا، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مديرية التربية والتعليم بدمياط.

txt

"التنظيم والإدارة": اعتماد حركة تنقلات العاملين بالدولة في 138 جهة

كما تشمل كلًا من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، بنك الاستثمار القومى، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، المجلس القومى للمرأة، جامعة أسيوط، جامعة أسوان، جامعة الفيوم، جامعة بنى سويف، جامعة بورسعيد، جامعة أسيوط.

برامج تدريب المرشحين للمناصب القيادية

وأجرى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدد من البرامج التدريبية للمرشحين للمناصب القيادية فى 18 وحدات بالجهاز المركزى للدولة ضمن الخطة التدريبية للجهاز، التى شملت كلًا من وزارة الشباب والرياضة، وزارة النقل، وزارة المالية، الأزهر الشريف، جامعة أسيوط، جامعة عين شمس، مصلحة الطب الشرعي، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مصلحة الضرائب العقارية، الهيئة العامة لتحكيم القطن، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للمركز الثقافى.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القيادات الحكومية التنظيم والإدارة وظائف شاغرة برامج تدريب

مواد متعلقة

" مصر التميز الحكومي" تتابع عملية التحكيم للجوائز الداخلية بجامعة المنصورة

وفد "التخطيط" يزور الإسماعيلية والدقهلية لمتابعة مبادرة "القرية الخضراء"

"التنظيم والإدارة" يتلقى طلبات التعاقد على 34 وظيفة حرفية بـ"العدل"

عاجل.."التنظيم والإدارة" بدء تلقى طلبات التقديم فى وظائف قيادية بـ"التعليم العالى"

مصر تتسلم رئاسة اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء بجامعة الدول العربية

إطلاق البرنامج التدريبى لـ"كن سفيرًا" للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة

وزيرة التخطيط: 12% فقط من دول العالم حققت جزءًا من أهداف التنمية المستدامة

"التخطيط": مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُطلق السندات الخضراء

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات